Pehlivanoğlu: "Verilmeyen eğitimin acısı yıllar sonra ortaya çıkar" - Son Dakika

Yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini belirten TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu "Soyut öğretim sonuç vermez. Bakıcı tutamayan ve internete erişemeyen çocukları düşünmeliyiz. Verilmeyen eğitimin acısı yıllar sonra ortaya çıkar" dedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi. Gazeteye konuşan Pehlivanoğlu, "Hedefleri koyarken, çocuğuna bakıcı tutamayanları ve köyde internete erişimi olmayan çocukları düşünmek zorundayız. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), bilgisayara erişime yönelik 77 ülke arasında yaptığı araştırmada biz, 64'üncü sıradayız. Bakıcı tutamayanlar çocukları anneanne ve babaanneye bırakıyor. Geçen hafta 3 çocuk anneannesine, babaannesine virüs bulaştırdı. Sokak, okuldan daha mı az riskli" diye konuştu.

Pandemi sürecindeki eğitim faaliyetlerini değerlendiren Pehlivanoğlu, "Uzaktan eğitim yoktur, uzaktan öğretim vardır. 15 yaşındaki çocuklara verilen uzaktan öğretim, istenilen verimliliği sağlamaz. Çocuk, bu yaşta, somut öğrenmeden soyut öğrenmeye geçmemiştir. Anaokulundaki çocuğa dokunarak öğretebilirsiniz, çünkü o çocuk soyutu bilmez. Yüz yüze eğitim de başlamadı. Anaokullarında haftada bir gün uyum programı yapıyoruz. Bu iyi fakat yüz yüze eğitim değil" şeklinde konuştu

YILLIK 40 MİLYON DOLAR KAYIP

Pehlivanoğlu, eğitim kaybının uzun dönemde problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çekerek, "Türkiye'de okullar yarım dönem daha kapalı kalırsa, ülkenin yıllık 40 milyon dolar ekonomik kaybı olacak. Okulların açılması geciktirilirse bir neslin felaketine sebep olabilir. Eğitim olmazsa bugün bir şey olmuyor ama acısı 10 yıl sonra ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

"OKULLAR TAMAMEN KAPANMASIN"

Kursların ve mahallelerdeki kreşlerin açık olduğunu söyleyen Selçuk Pehlivanoğlu "Her yer açıkken, okullar niye tamamen kapalı? Biz, 'okullar tamamen açılsın' demiyoruz, okullar, 'niye tamamen kapalı' diyoruz. İmkanlarda eşitleyemediğimiz çocukları, yokluklarda eşitlemeyelim" açıklamasında bulundu.

"KADEMELİ OLARAK BAŞLANMALI"

Okulların nasıl açılabileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunan Pehlivanoğlu, "Yüz yüze eğitime başlamalıyız. Bir kısmı kademeli olarak ilçe bazlı bir planlamayla okulları açabiliriz. Pandeminin durumuna göre, bir ilçede eğitime bugün başlanıyorsa, başka bir ilçede farklı bir gün başlanabilir. Eksiklikler de uzaktan öğretimle desteklenebilir" şeklinde konuştu.

(UTK-HA-Y)