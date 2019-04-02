Son Dakika Haberleri: Pek Acayip Bir Geceydi

Pek Acayip Bir Geceydi

49 dakika önce

Aslı Tohumcu'nun 6 yaş ve üzeri genç okurları, masalsı bir gecede gizemli bir yolculuğa çıkardığı yeni kitabı Herkesin Evine Döndüğü Gün, Can Çocuk etiketiyle okurla buluşuyor.

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Aslı Tohumcu, kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan insanın dünyasında masalsı bir gece yolculuğuna çıkarıyor okurlarını. Umudu yine çocukların taşıdığı öykü, Hüseyin Sönmezay'ın güçlü desenleriyle canlanıyor.

Tuhaf bir geceydi. Şehrin sokakları, baştan aşağı insandan heykellerle donatılmış gibiydi. Sanki tüm şehir bir "tuhaf sanatlar müzesi"ne dönmüştü. Neydi bu insanları kıpırtısız hale getiren? Şaşırdıkları için mi böyleydiler, yoksa yaptıkları bir şeyden utandıkları için mi? Derken, ay ışığı şehrin meydanını aydınlattı. Beklenmeyen misafirleri ve onlara eşlik eden çocukları...

Aslı Tohumcu 1974 yılında Leverkusen'de doğan Aslı Tohumcu'nun çocukluğu Bursa'da geçti. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğreniminin ardından çeşitli yayınevlerinde editörlük, TRT2'de muhabirlik, sunuculuk ve danışmanlık yaptı, kitap ekleri çıkardı. 2003'ten bugüne pek çok roman ve öykü kitabı yayımlandı. Çocuk kitapları üzerine köşe yazılarıyla da tanınan Tohumcu, çocuklar için yazdığı iki ciltlik Üç, İkiii, Birr, Ateş!'in (2012) ardından, "Eksimus Serüvenleri" (2013) ve "Bolbadim Günlükleri" (2013) dizilerini kaleme aldı. Mizah dolu macera romanı Karadankaçanlar'ı (2015), küçükler için bir kütüphane macerası anlattığı Hışır Hışır Kırt Kırt(2016) ile çocuk, toplum ve çevre üzerine eleştirel bir roman niteliğindeki Dünyayı Döndüren Kız (2016) izledi. Yetişkinler ve çocuklar için yazmanın yanı sıra edebiyat üzerine yazılarını ve yazı atölyelerini sürdüren Aslı Tohumcu, kızı Tomris'le birlikte İstanbul'da yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:37 Kaynak: Bültenler

Aslı Tohumcu, Güncel
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