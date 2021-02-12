Pek Makina, Schneider Electric teknolojisiyle yeni nesil üretim hattı geliştirdi

Pişirilmiş gıda üreticilerinden Pek Makina, Schneider Electric'in son teknoloji ürünü çözümleri sayesinde üretim kapasitesini artırdı.

Schneider Electric açıklamasına göre, Pek Makine tesislerine entegre edilen, Schneider Electric'in yüksek verimli dijital ürünü EcoStruxure tabanlı makine kontrol ve otomasyon yazılımı ile, üretim bantlarının hızı yaklaşık yüzde 18 artarken, firmanın çok daha verimli ve güvenilir bir üretim sürecine ulaşması sağlandı.

Eskişehir'de 25 yıldır ürettiği bisküvi, kraker, kurabiye ve kek gibi ürünleri dünya çapında 32 ülkeye ihraç eden Pek Makina, hem artan talebi karşılayacak üretim hızı ve kapasitesi hem de yeni ürün hatlarına imkan verecek çözümler için, enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric'i tercih etti.

Pek Makine operatörleriyle birlikte çalışan Schneider Electric mühendisleri, firmanın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, yeni bisküvi dilimle üretim hattı için, endüstrinin değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek bir otomasyon ve makine kontrol sistemi tasarladı.

Schneider Electric mühendisleri, Pek Makina tesislerine öncelikle, Schneider Electric'in alanında başarısını kanıtlamış sistem mimarisi EcoStruxure içerisinde yer alan Machine Expert teknolojisini entegre etti. Bu yüksek teknolojili sistemin hızı, verimliliği ve güvenilirliği, yine Schneider Electric'in TM262 ve LMC058 kontrol sistemleriyle daha da artırıldı.

Ayrıca eklenen sensörlerle, tesisin var olan elektrik ve elektronik sisteminin Schneider Electric mühendislerince tasarlanan yüksek teknolojili sisteme uyumu sağlandı. Böylece yeni bisküvi dilimle üretim hattı, minimum fire ile saniyede 4 dilim gibi çok yüksek bir performansa ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pek Makine yöneticilerinden Necdet Peker, "Tesisimize yeni hatlar eklemeden, büyüme hızımıza yetişecek kapasite ve süratte etkin bir çözüm arıyorduk. Schneider Electric teknolojisi, tesisimizin ve çalışanlarımızın maksimum güvenliğini de garantileyerek bize bu çözümü sağladı." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric OEM Satış Müdürü Hakan Şençiçek de "Pek Makina, tesislerinin verimliliğini mümkün olan en hızlı ve en güvenli şekilde arttırmak gibi basit bir talepte bulundu; Schneider Electric olarak biz de tam bunu yaptık. Sunduğumuz çözümle, hem yeni üretim hattına gerek olmadan tesislerinin üretim hızını ve kapasitelerini artırdık hem de ihtiyaç duyduklarında mevcut üretim programlarını yeniden düzenleme esnekliği sağladık. Bu tamamen, Schneider Electric'in ve EcoStruxure teknolojisinin gücü." değerlendirmesinde bulundu.

EcoStruxure ile yüksek verimlilik ve hız

Schneider Electric'in nesnelerin interneti tabanlı açık, farklı marka ürünlerle çalışabilen otomasyon çözümü platformu olan EcoStruxure, üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği ve izlenebilirliği iyileştirmek için değer zincirinin her adımında dijital dönüşüm sağlıyor. Böylece, kullanıcılarına güvenlik, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve bağlanabilirlik sağlıyor. Haberleşen ürünler, uç kontrol ve uygulama, analitik ve servisler katmanlarından oluşan EcoStruxure mimarisi aynı zamanda nesnelerin interneti, haberleşme ve bulut teknolojileri, büyük veri analitiği ve siber güvenlik gibi teknolojileri kullanıyor ve tüm katmanlarda dijital dönüşüme hizmet ediyor.

Bu mimaride yer alan Ecostruxure Machine çözümü ise makinelere uzaktan bağlanarak arıza teşhisi ve onarım gibi uygulamalarla makinelerin durma sürelerini yüzde 50'lere varan oranlarda azaltıyor. Bu sayede endüstriyel süreçlerde dijital dönüşüme güçlü bir katkı sağlıyor.