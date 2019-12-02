Son Dakika Haberleri: Pekcan: "11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene...
Son Dakika Ekonomi Pekcan: '11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene...

7 saat önce

Pekcan: "11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir.

Pekcan:

Pekcan: "11 ay itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 75,6 iken bu sene yüzde 86,8 seviyesine yükselmiştir."

İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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