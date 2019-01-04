Ticaret Bakanı Pekcan: 2018'de Cumhuriyet Tarihimizin En Yüksek Yıllık İhracatı Gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2018'de ihracatın yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldiğini ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatının gerçekleştiğini duyurdu.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İLK ÜÇ SIRA ALMANYA, İNGİLTERE VE İTALYA OLDU

"2018 yılında ihracatta ilk üç sırayı alan ülkeler Almanya, İngiltere ve İtalya oldu. 2018 yılında AB'ye ihracat yüzde 13,7 artışla 84,1 milyar dolar oldu. İhracatta Afrika pazarı yüzde 24 ve Latin Amerika yüzde 35,6 büyüdü.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 75,3 OLDU

2018 yılında ithalatımız yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında bir önceki yıla göre 8,2 puan artışla yüzde 75,3 olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmi 2018'de yüzde 0,1 artışla 391,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANININ DAHA DA YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ

2019 yılında ihracatın büyümeye katkısının devam etmesini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının daha da yükselmesini bekliyoruz"