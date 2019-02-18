Son Dakika Haberleri: Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"

Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"

1 saat önce

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Türk Eximbank, Ruhsar Pekcan, Güncel
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