Pekcan: "2019'da da Dış Ticaretimiz Türkiye'nin Büyümesine Pozitif Katkı Sağlayacak"
1 saat önce
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank
ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalanması dolayısıyla bakanlıkta düzenlenen törende konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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