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Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup...
6 saat önce
Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:06 Kaynak: AA
Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir."
Son Dakika Altının kilogramı 318 bin 500 liraya geriledi Almanlar 2019'da 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Akdeniz'in meyve ve sebze ihracatı Şubat'ta 107 milyon doları geçti