Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: '2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup...

6 saat önce

Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir.

Pekcan:

Pekcan: "2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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