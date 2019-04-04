Son Dakika Haberleri: Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44 Milyar 567 Milyon...

Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44 Milyar 567 Milyon...

3 dakika önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Pekcan:
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.(3)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:42 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi
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