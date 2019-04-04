Pekcan: "2019'un İlk Çeyreğinde, Tarihimizin En Yüksek İhracat Rakamı Olan 44 Milyar 567 Milyon...
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- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.(3)
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:42 Kaynak: AA
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