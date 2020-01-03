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Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...
6 saat önce
Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Salondan genel plan görüntü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (2)
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