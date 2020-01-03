Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pekcan: '2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar... - Son Dakika

Pekcan: "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...

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Salondan genel plan görüntü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Salondan genel plan görüntü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık'ta 2019Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı düzenledi. (2)

Pekcan: 2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar...

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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