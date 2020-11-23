Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Esnaf, Kredi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: '2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı' - Son Dakika Ekonomi

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