Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı" - Son Dakika

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

23.11.2020 11:23
Pekcan:

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı"

Esnaf, Kredi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: '2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı' - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı" - Son Dakika
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