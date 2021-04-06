Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden...
06.04.2021 11:33
Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, yüzde 4,4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluştu.
Pekcan: "2020 yılında kaydedilen e-ticaret tutarının yüzde 91,4'ü yurt içi harcamalardan, yüzde 4,2'si diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalardan, yüzde 4,4'ü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlardan oluştu."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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