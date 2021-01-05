Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık"
05.01.2021 12:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (4)
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık."
Ticaret Bakanı Pekcan: "2020 yılında ilk defa ihracat gerçekleştiren firma sayısı 18 bin 123 olarak gerçekleşmiştir."
Son Dakika Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları