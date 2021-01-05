Pekcan: "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk"
05.01.2021 12:41
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (2)
Pekcan: "Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı."
Bakan Pekcan: "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır."
Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."
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