Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (2)

Pekcan: "Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı."

Bakan Pekcan: "2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye'nin başarısıdır."

Bakan Pekcan: "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır."