Pekcan: "2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 milyar liraya çıkardık"
05.01.2021 13:20
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısına katıldı. (6)
Bakan Pekcan: "2020'de pandemi sebebiyle fiziki fuarların ertelenmesine ve desteklerinin verilememesine rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımıza toplamda 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılında ihracatçılara desteğimizi 4,1 milyar liraya çıkardık."
Son Dakika Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor