Son Dakika Haberleri: Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak...
Son Dakika Ekonomi Pekcan: '31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak...

Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak...

7 saat önce

Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık"

Pekcan:

Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık"

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]