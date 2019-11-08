Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak...
7 saat önce
Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık"
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Pekcan: "31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık"
Yayaya yol vermedi, ceza almamak için sürücülere lokum ikram etti El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları