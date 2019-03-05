Son Dakika Haberleri: Pekcan: ABD'nin Kararı Kendi Ticaret Hedefiyle Çelişiyor

Pekcan: ABD'nin Kararı Kendi Ticaret Hedefiyle Çelişiyor

1 saat önce

– Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'yi, "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GSP) programından çıkarmayı gündemine alan ABD'nin "ticaret hedefiyle çeliştiği" uyarısı yaptı.

Pekcan: ABD'nin Kararı Kendi Ticaret Hedefiyle Çelişiyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'yi, "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GSP) programından çıkarmayı gündemine alan ABD'nin "ticaret hedefiyle çeliştiği" uyarısı yaptı.

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Robert Lighthizer, Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine olanak sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi' (GSP) programından çıkarmanın gündemde olduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin bu kararını değerlendirdiği Twitter paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye'nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD'li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir."

USTR'ın internet sayfasında yayımlanan basın bültenine göre Lighthizer, Türkiye'nin de artık GPS'ye katılmaya ve tercihli anlaşmadan yararlanmaya "uygun olmadığını" belirtti ve "Çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti" dedi.

Lighthizer ayrıca, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, Kongre'ye ve Türk hükümetine yapılan bildirimlerden sonra en az 60 gün boyunca yürürlüğe girmeyeceğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi açıklamasıyla  yürürlüğe gireceğinin altını çizdi.

Lighthizer, aynı karar ile sistemden çıkarılan Hindistan ile ilgili de, bu ülkenin GSP katılımına ilişkin Nisan 2018'de bir gözden geçirme başlatıldığını anımsattı. Lighthizer, Hindistan'ın başlattığı geniş çaplı ticaret bariyerlerinin ABD ticareti üzerinde negatif etkiler yarattığına dikkat çekti ve "Yoğun görüşmelere karşın Hindistan gerekli adımlar atamadı" dedi.

Hindistan Ticaret Bakanı Anup Wadhawan da, Lighthizer'ın, Hindistan ve Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine olanak sağlayan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi" (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıklamasına yanıt verdi.

GSP'nin ülkesine yıllık katkısının 190 milyon dolar olduğuna dikkat çeken Wadhawan, bu miktarın Hindistan'ın ABD'ye toplam ihracatı olan 5.6 milyar doların yanında düşük bir miktar olduğuna işaret ederek, ABD'nin hamlesinin etkilerinin ılımlı ve hafif olacağını söyledi. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:58 Kaynak: DHA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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