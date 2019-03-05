Pekcan: "(Abd'nin Türkiye'yi Gts Programından Çıkarma Kararı) Amerika'daki Küçük ve Orta Ölçekli...
35 dakika önce
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklam Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın açıklam Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "( ABD
'nin Türkiye
'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika
'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:41 Kaynak: AA
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