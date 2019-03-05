Son Dakika Haberleri: Pekcan: "(Abd'nin Türkiye'yi Gts Programından Çıkarma Kararı) Amerika'daki Küçük ve Orta Ölçekli...

Pekcan: "(Abd'nin Türkiye'yi Gts Programından Çıkarma Kararı) Amerika'daki Küçük ve Orta Ölçekli...

35 dakika önce

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklam Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklam Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "( ABD'nin Türkiye'yi GTS programından çıkarma kararı) Amerika'ya yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 19'u, bu demek ki 1 milyar 700 milyon üründe biz yaklaşık 63 milyon lira gümrük ödeyerek ihracatımızı gerçekleştirebileceğiz. Ama bu Türk ihracatçıların ihracatını etkilediği kadar aslında Amerika'daki küçük ve orta ölçekli firmaların ve üreticilerin işlerini bizden daha fazla etkileyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki Son Dakika! Zeytin Dalı Sınır Kapısı Haftaya Açılıyor

Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: "(Abd'nin Türkiye'yi Gts Programından Çıkarma Kararı) Amerika'daki Küçük ve Orta Ölçekli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]