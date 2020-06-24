Pekcan: "Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm... - Son Dakika

Pekcan: "Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS Dijital Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (2)

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Bakan Pekcan: "Açıklayacağımız e-ticaret verileri bundan sonra sektörle ilgili yapılabilecek tüm analizlerde temel kaynak olacak."

Bakan Pekcan: "2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar lira olurken, bunun yüzde 85'i yurt içi harcamalardan gerçekleşti."

Pekcan: "e-Ticarette ilk sıraları hava yolu 15,3 milyar lira, giyim-ayakkabı 13,8 milyar lira, beyaz eşya ve ev aletleri 13,3 milyar lirayla aldı."

Pekcan: "Toplam e-ticarette siparişlerin ortalama sepet tutarı 99,5 lirayı bulurken, bu rakam kartlı ödemelerde 183 lira, kapıda ödemede 50 lira oldu"

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:38 Kaynak: AA

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