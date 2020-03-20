Pekcan: "Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri...

6 saat önce

Pekcan: "Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı.

Pekcan:

Pekcan: "Anonim ve limited şirketlerde gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantılarının ileri tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanı tanındı."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:32 Kaynak: AA

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