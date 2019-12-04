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Pekcan: "Artık bütün iş dünyamız, ihracat desteklerimizden otomasyon sistemi üzerinden...
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, STK temsilcilerinin yer aldığı İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:29 Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, STK temsilcilerinin yer aldığı İstişare Kurulu Toplantısı'na katıldı. (3)
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