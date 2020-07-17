Pekcan: "Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle... - Son Dakika

Pekcan: "Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www.servis.gov.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www.servis.gov.tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler." dedi.

Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi

Pekcan, Ticaret Bakanlığının toplantı salonunda video konferans yöntemiyle düzenlenen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un belirlediği her alanda olduğu gibi, satış sonrası hizmetlerde de tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, gerek bu amaçla gerekse firmalara yol göstermek ve mağduriyetlerini önlemek açısından "Garanti Belgesi", "Satış Sonrası Hizmetler" ve "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu" yönetmeliklerini yayınladıklarını söyledi.

Pekcan, bu alanda yaptıkları düzenlemelerle beyaz eşyadan otomobile, bilgisayardan cep telefonuna kadar 200'ü aşkın ürün grubunda satış sonrası hizmet zorunluluğu getirdiklerini hatırlatarak, üretici ve ithalatçıların, tüketicilere sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından onaylı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" bulunan firmaların, yetkili servis istasyonları aracılığıyla montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri tüketicilere sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin bu garantilerden kaynaklı haklarını kullanabilmeleri için yetkili servislere başvurmaları gerekmektedir. Peki, bugüne kadar tüketiciler ihtiyaç duydukları yetkili servis istasyonlarına ulaşmak için ne yapıyorlardı? Gördüğümüz kadarıyla en kolayı internetteki arama motorları üzerinden servis arayışına giriyorlar ancak burada birçok yanlışlıklar olabiliyor. Daha bilinçli tüketiciler ise firmaların kurumsal iletişim bilgilerinden ya da mevcut garanti belgesi veya kullanım kılavuzları üzerinden bu servisleri alma yoluna gitmektedir ancak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının da saklanması her zaman kolay olmamakta ve seneler geçtikçe de bazı servis bilgilerinde de değişiklik söz konusu olabilmektedir."

Pekcan, bazı fırsatçıların da arama motorlarında kendi isimlerini en üst sırada çıkararak yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiğine işaret ederek, "Bu hizmetin kalitesi, aldıkları ücret, bazen içinden parça çalınması, tamir edilmemesi, hatta ürünün çalınması gibi bize gerek tüketicilerden gerek de firmalardan şikayetler gelmekteydi. Tabii biz Bakanlık olarak bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve daha bilinçli bir tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmamız doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla firmaların da bunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek, vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)' projesini 'www.servis.gov.tr' üzerinden hizmete sunmuş bulunmaktayız. Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler."

"Tüketicilerimizi 'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum"

Bakan Pekcan, proje kapsamında, öncelikle Bakanlığın veri tabanındaki yetkili servis bilgilerini sisteme aktardıklarını, daha sonra e-devlet üzerinden firmaların kullanımına açtıklarını, firmaların yetkili servis bilgilerini "www.servis.gov.tr " sitesindeki sisteme kaydetmelerini ve bilgilerini güncellemelerini temin ettiklerini anlattı.

Firmaların kendi kurumsal sitelerinden de yetkili servislerin yayınlanmasını zorunlu hale getirdiklerini belirten Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sistemde amacımız, vatandaşların haklarının korunması, bilinçli tüketicinin oluşturulması. 'www.servis.gov.tr' adresinden yetkili servis sorgulamayı firma, marka, ürün, ithalatçı bazında yapabildikleri gibi il ve ilçe bazında da yapabilecekler. Burada sadece yetkili servis bilgilerine ulaşmakla kalmayacaklar, aynı zamanda mevzuatla ilgili bilgilere ulaşabilecekler, garanti ve satış sonrası hizmetlere ilişkin önemli bilgilere de bu siteden erişebilecekler. Ben bütün vatandaşlarımızı Bakanlığımızın resmi 'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum. Mağduriyet yaşanmaması için bu sitenin kullanılmasını önemle tavsiye ediyorum."

"Sağlıklı işleyen bir piyasanın temeli bilinçli tüketicidir." diyen Pekcan, Bakanlık olarak tüketicileri bilinçlendirmek adına gerekli eğitimleri verdiklerini, yayınlar yaptıklarını dile getirdi.

Pekcan, satış sonrası hizmetler alanında yürüttükleri başka çalışmalar da olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi mevcut uygulamada garanti belgeleri ve servis fişleri yazılı ve basılı olarak tüketicilere verilmek zorunda. Bu durum firmalar açısından bir maliyet kalemi ve bürokrasi oluşturmaktadır. Tüketici açısından ise belgelerin uzun süreler saklanması sıkıntılar yaratıyor. Şimdi yeni yaptığımız çalışmalarla bunları elektronik ortama taşıyoruz. Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle paylaşabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bakanlığımız tüketicinin korunması ve bilinçli tüketiciler için çalışmalarına devam edecek."

Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekcan: 'Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:52 Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:31 Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı 19:17 Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 15:18 10-13 yaşlarındaki üç çocuk, beş yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
21:52
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
20:31
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
19:49
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
17:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 21:59:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]