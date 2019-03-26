Pekcan: Artık herkes kafasına göre market açamayacak
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, herkesin kafasına göre artık market açamayacağını belirterek perakende yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, herkesin kafasına göre artık market açamayacağını belirterek perakende yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:57
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