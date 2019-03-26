Son Dakika Haberleri: Pekcan: Artık herkes kafasına göre market açamayacak

Pekcan: Artık herkes kafasına göre market açamayacak

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, herkesin kafasına göre artık market açamayacağını belirterek perakende yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Pekcan: Artık herkes kafasına göre market açamayacak, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, herkesin kafasına göre artık market açamayacağını belirterek perakende yasasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:57 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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