Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil."
18.01.2021 12:09
Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor.
Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil."
İhracat, Asya, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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