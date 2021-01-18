Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil."

Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor.

Pekcan: "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil."

İhracat, Asya, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil.' - Son Dakika Ekonomi

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