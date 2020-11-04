Pekcan: "Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı"
04.11.2020 14:11
Pekcan: "Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı"
Pekcan: " Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı"
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