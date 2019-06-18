Son Dakika Haberleri: Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde
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Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde.

Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Brexit süreci ister anlaşmalı ister anlaşmasız olsun, bizim ticari ilişkilerimize nasıl katkı yapabiliriz o yönde çalışacağız. Tabii ki beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:48 
Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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