Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde...
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Pekcan: "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde...

1 saat önce

Pekcan: "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti.

Pekcan:

Pekcan: "Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum, Eximbank, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çekti."

Türk Eximbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:03 Kaynak: AA
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