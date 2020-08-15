Pekcan: "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt...
Pekcan: "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak"
Pekcan: "Bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak"
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 10:01
Kaynak: AA
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