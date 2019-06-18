Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Birleşik Krallık küresel ekonominin kurucularından birisidir"
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Pekcan: "Birleşik Krallık küresel ekonominin kurucularından birisidir"

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sahneye davet edilmesi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın sahneye davet edilmesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katıldı. (1)
Pekcan: Birleşik Krallık küresel ekonominin kurucularından birisidir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:21 Kaynak: AA
Türkiye, Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık, Güncel
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