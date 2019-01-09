Pekcan: "Blockzincirle Yapılan Dış Ticaret İşlemlerinin Sektörleri Dönüştürme Etkisi Olduğunun...
1 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İmza töreni Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda konuştu.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın konuşması
İmza töreni
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye
Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda konuştu. (2)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA
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