Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Blockzincirle Yapılan Dış Ticaret İşlemlerinin Sektörleri Dönüştürme Etkisi Olduğunun...

Pekcan: "Blockzincirle Yapılan Dış Ticaret İşlemlerinin Sektörleri Dönüştürme Etkisi Olduğunun...

1 saat önce

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İmza töreni Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda konuştu.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
İmza töreni
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık ve Blokchain Türkiye Platformunca ortaklaşa düzenlenen "Kamuda Blokzincir Konferansı"nda konuştu. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:19 Kaynak: AA

Türkiye, Ruhsar Pekcan, Güncel
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