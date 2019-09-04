Son Dakika Haberleri: Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek
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Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek

47 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu ve ekonomik ilişkileri aynı hızla devam edecek.

Pekcan: Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu devam edecek, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Brexit sonucunda da Türk-İngiliz dostluğu ve ekonomik ilişkileri aynı hızla devam edecek." dedi.

Ruhsar Pekcan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:49 
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