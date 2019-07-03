Son Dakika Haberleri: Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil
Son Dakika Ekonomi Haber

Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.

Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı Çocukları icra yoluyla alınan Yağmur Sarnıç, Emine Erdoğan'dan yardım istedi Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:37:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]