Pekcan: Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07
Ticaret Bakanı Pekcan, EXPO 2019 Pekin
'in, Çin pazarına girişte büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Çin almak için uzak değilse satmak için de uzak değil" dedi.
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