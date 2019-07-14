Son Dakika Haberleri: Pekcan'dan gurbetçilere çağrı
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Pekcan'dan gurbetçilere çağrı

2 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Pekcan'dan gurbetçilere çağrı, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:47 
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