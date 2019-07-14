Pekcan'dan gurbetçilere çağrı
2 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:47
Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti