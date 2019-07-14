Pekcan'dan gurbetçilere çağrı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

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