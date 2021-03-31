Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."

Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek.' - Son Dakika Ekonomi

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim