Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."
31.03.2021 17:49
Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek.
Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunamayan esnaf ile işletmelerimiz 30 Nisan saat 23.59'a kadar başvurabilecek."
Nisan, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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