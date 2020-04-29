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Pekcan: "(Dijital Tarım Pazarı) Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı...
6 saat önce
Pekcan: "(Dijital Tarım Pazarı) Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak.
Pekcan: "(Dijital Tarım Pazarı) Uygulamayla daha planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacak, küçük üreticilerin pazara erişimi kolaylaşacak."
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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