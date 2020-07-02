Pekcan: "Dijitalleşme ile ilgili gerçekten ciddi şeyler yaptık" - Son Dakika

Pekcan: "Dijitalleşme ile ilgili gerçekten ciddi şeyler yaptık"
AA Editör Masası Fırat Gazel'in sorusu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
AA Editör Masası
Fırat Gazel'in sorusu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (5)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:44 Kaynak: AA
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