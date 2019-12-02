Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon...
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon...

7 saat önce

Pekcan: "Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda.

Pekcan:

Pekcan: "Dış ticaret açığımız 11 ayda yüzde 51,84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilemiş durumda."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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