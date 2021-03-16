Pekcan: "Dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı atıyoruz" - Son Dakika

Pekcan: "Dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı atıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa düzenlenen "Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokol İmza Töreni"ne katıldı. (1) Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz." Pekcan: "Bakanlıklarımız ve TİM'in ortak çalışmasıyla belli okullarımız, Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı"

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