Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
14.04.2021 09:55
Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.
Pekcan: "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.' - Son Dakika Ekonomi
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