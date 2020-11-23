Pekcan: "(E-ihale platformu) İlk on ayda 8 bin 469 ihale yapılmıştır" - Son Dakika

Pekcan: "(E-ihale platformu) İlk on ayda 8 bin 469 ihale yapılmıştır"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sundu. (7) Pekcan: "E-ihale platformu üzerinden 2020 yılı 10 ayında araç satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 257 milyon lira, eşya satışlarından ise yüzde 16 artışla 98 milyon lira hasılat elde edildi"

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