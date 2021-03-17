Pekcan: "e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz" - Son Dakika

Pekcan: "e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz"
17.03.2021 13:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. ve 24. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı. (3)
"Bakanlık olarak TOBB ile birlikte yürüttüğümüz 'Güven Damgası' uygulaması ile gerekse e-ticaret sitelerini, bakanlığımızın elektronik ticaret bilgi sistemi ETBİS'e kaydetmek suretiyle e-ticarette güvenli alışverişi temin ve teşvik etmeye özen gösteriyoruz"
"(2. el cep piyasası) Cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenmesi ve sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulması amacıyla yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmeliği de yürürlüğe koymuş bulunuyoruz"
Son Dakika Dünya devleri maaşını ödemekte zorlanacakları için, Ronaldo'nun Juventus'ta kalacağı iddia edildi ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında