Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu."
02.11.2020 12:03
Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu.
Pekcan: "Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu."
İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Ekim ayı ihracatımız yüzde 5,6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam, bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu.' - Son Dakika Ekonomi
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