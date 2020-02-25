Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek... - Son Dakika Ekonomi

Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek...

6 saat önce

Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik.

Pekcan:

Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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