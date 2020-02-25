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Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek...
6 saat önce
Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Pekcan: "Elektronik sigara ve elektronik nargileyle bunların tüketiminde kullanılan cihaz, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirdik."
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