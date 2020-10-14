Pekcan: "Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan...
14.10.2020 09:53
Pekcan: "Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz"
Pekcan: "Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz"
Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Emlakçılık düzenlemesiyle hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Yanına aldıkları çocuklarla aile gibi davranan çetenin, yankesicilik yaptığı anlar kamerada! Yükselişe devam eden dolar 7.93 liradan işlem görüyor Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu