Pekcan: "Esnafımız her zaman ekonomimizin ve sosyal hayatımızın kılcal damarları olmuştur"
2 saat önce
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz'ın konuşması Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'ün...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:22 Kaynak: AA
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
'ın kürsüye çıkması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Faik Yılmaz
'ın konuşması Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez
Birliği Genel Başkanı Abdulkadir Akgül
'ün konuşması İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programına katılarak konuşma yaptı.
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