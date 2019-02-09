Son Dakika Haberleri: Pekcan: Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız

Pekcan: Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız

42 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması." dedi.

Pekcan: Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:35 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBMM Tarım Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Canlı Yayında Duyurdu! Yeni Hal Yasasının Detayları Belli Oldu 1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak

Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor Sigarayı Bıraktı, 170 Kedinin Karnı Doydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 00:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pekcan: Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]