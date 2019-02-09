Pekcan: Esnafımızı dünya pazarlarına açacağız
42 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, "Hedefimiz esnaf ve sanatkarın artık yerel olmaktan çıkıp e-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olması." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:35
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