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Pekcan: "Esnaflarımız talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler"
6 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'da açıklamada bulundu. Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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