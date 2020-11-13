Pekcan: "Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

Pekcan: "Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor.

Pekcan: "Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor."

Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Pekcan: 'Eximbank, 2020'de 2,5 milyar dolardan fazla kaynağı ihracatçıya sundu, yıl sonuna kadar 350 milyon dolar ilave kaynak sağlamayı planlıyor.' - Son Dakika Ekonomi

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