Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi... - Son Dakika

Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi...

Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı"

Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı"

İngiltere, İhracat, Türkiye, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi... - Son Dakika Ekonomi
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