Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi...
Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı"
Pekcan: "Eximbank Irak'taki projeler için Türkiye'den ihracata yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık garanti desteği sağladı"
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:13 Kaynak: AA
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