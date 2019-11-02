Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"
6 saat önce
Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. (2)
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