Son Dakika Haberleri: Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"
Son Dakika Güncel Pekcan: '(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik'

Pekcan: "(Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik"

6 saat önce

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Toplantının düzenlendiği salon ve katılımcılar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. (2)

Pekcan: (Eximbank) TL bazında uyguladığımız faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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