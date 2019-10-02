Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."
1 saat önce
Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."
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