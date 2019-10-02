Son Dakika Haberleri: Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."
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Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."

1 saat önce

Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur.

Pekcan:

Pekcan: "Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur."

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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